Карпин отреагировал на отсутствие Соболева в старте «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие форварда Александра Соболева в стартовом составе «Спартака» на матч 15-го тура РПЛ.

— Что в тактическом плане для вас значит, что не будет Соболева?

— Ничего не значит абсолютно, будут другие футболисты там играть.

— Атака с Промесом, Зиньковским, Мединой — что это для вас значит?

— Был бы Соболев, играл бы вместо кого?то из них. Возможно, Игнатов будет играть нападающего. Рисунок игры? Такой же, как и всегда. Точно ничего не будем ничего менять, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль иронично ответил на вопрос об отсутствии форварда.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.