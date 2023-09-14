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Карпин — о реакции врача «Локомотива» на слова о здоровье Пиняева: «Видимо, дыма без огня не бывает»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои слова о здоровье нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Ранее главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный исключил тренировки нападающего через боль.

«Правды никакой нет. Пиняев до меня давал брифинг. Он приехал, у него чуть-чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Если бы у него тянуло заднюю... Я привел пример. Не знаю, почему так возбудился доктор «Локомотива». Видимо, дыма без огня не бывает. Я привел пример, сказал: «допустим». Только потому, что Пиняев общался с журналистами до меня. Если в «Ростове» у нас будет официальная игра, и у кого-то потянет заднюю, то он, наверное, будет играть с риском травмы. В сборной мы не будем этого делать, если у игрока есть недомогание. Большой вопрос, почему возбудился доктор «Локомотива», — сказал Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Во вторник, 5 сентября, Карпин заявил, что московский клуб выпускает 18-летнего футболиста на поле, несмотря на то что у того есть проблемы со здоровьем.

В сезоне-2023/24 Пиняев забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Локомотив». Футболист вызван на сентябрьский сбор сборной России.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Валерий Карпин
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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 - : -
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