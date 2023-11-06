Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:40

Карпин: «Не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга». Судейство? Промолчу, как Гончаренко»

Карпин — о судействе матча с «Оренбургом»: «Промолчу, как Гончаренко»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Оренбургом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

— Почему было такое большое преимущество у «Оренбурга» во втором тайме?

— Разные игры мы, наверное, смотрели. Не знаю, где вы увидели преимущество. То, что они имели моменты на контратаках и после стандартов. Больше преимущества я не видел.

— Довольны работой судей?

— Промолчу. Сделаю, как Гончаренко.

— Поле не помешало сегодня?

— Помешало. Еще что-то? — сказал Карпин на пресс-конференции.

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 10-м месте. «Оренбург» идет на 13-й позиции, имея в активе 13 баллов.

В конце сентября главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не сказал ни слова в комментарии после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Ростов
Виктор Гончаренко
4
0
Читайте также
Медведева назвала Акатьеву и Петросян лучшими фигуристками России
Бой Павлович — Аспиналл станет соглавным событием турнира UFC 295 в Нью-Йорке
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Матвиенко оценила выступление SHAMAN
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Урал» — «Рубин»: гости открыли счет
В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона: «То размер поля маленький, то газон не тот»
Промес — о ничьей с «Локомотивом»: «Проявили характер, оставшись вдесятером. В предыдущих матчах нам этого не хватало»
Жуков о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Ничья со знаком «плюс». Ребята справились и без Джикии с Бабичем»
В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом»
Кузьмичев не видит смысла в увольнении Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Воробьева в «Динамо»

В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона: «То размер поля маленький, то газон не тот»