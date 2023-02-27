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Сегодня, 11:18

Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возвращение форварда Артема Дзюбы в РПЛ.

— Возвращение Дзюбы — это хорошо для российского футбола?

— Конечно, хорошо.

— В будущем, если этот футболист будет вас устраивать, он может получить вызов?

— Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную, — цитирует Карпина matchtv.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1792788_Pust_budu_volkom_Intervju_Valerija_Karpina
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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