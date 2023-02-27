Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России

Сегодня, 11:18
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возвращение форварда Артема Дзюбы в РПЛ.
— Возвращение Дзюбы — это хорошо для российского футбола?
— Конечно, хорошо.
— В будущем, если этот футболист будет вас устраивать, он может получить вызов?
— Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную, — цитирует Карпина matchtv.ru.
Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.