Карпин поделился мнением о том, что зарубежные команды не согласны играть с российскими клубами

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что не все зарубежные команды согласны играть с российскими клубамию
— Есть ли проблема в том, что не все зарубежные команды согласны играть с нашими?
— Проблематично. Насколько? Намного. В Австрии мы играли с командами второй бундеслиги — на таком уровне интересно себя посмотреть. Никто не отказался бы сыграть с «Партизаном» или «Црвеной Звездой», к примеру.
На зимних сборах с российскими командами отказались проводить товарищеские матчи «Левски», «Берое» (оба — Болгария), «Тисакечке» (Венгрия) и «Вайле» (Дания).
1 февраля стало известно, что «Оцелул» из Румынии отказался от товарищеского матча с «Енисеем» на сборе в Турции за час до начала игры.
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