Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с игровой практикой полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. По словам Карпина, он не общался на эту тему с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. «Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — цитирует Карпина Sport24. 28-летний Мостовой в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Он выступает за команду с 2019 года.

Alex Vik Если Валера тренирует и сборную, и Динамо, то он может еще возглавить и Спартак. 12.11.2025

hovawart645 В Москву, в топы - это рост. А из Зенита в Сочи - это что?! Так что не мудрствуй лукаво))) 12.11.2025

Павел Заблоцкий в Москву бежать можно со всей Руси? И это не преманивание игроков? 12.11.2025

Павел Заблоцкий и из любой Московской команды... 12.11.2025

Павел Заблоцкий а скамеечники из европы прям купаются в игроквой практике... им тоже в Динамо прейти? 12.11.2025

hovawart645 Да, знаю. Подлость и низость питеской секты границ не имеет. 12.11.2025

Artorixus Мостовой в Спартак? А что, царевичем буит. 11.11.2025

Ю.Ю. Нет, не знаю. Могу только предположить для кого Зенит является крнкурентом. Но это совсем не означает, что они считают Зенит конкурентом себе. 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov Но вы-то знаете, кто конкуренты Зенита? И ещё один момент: почему вы и вадик всегда вместе? 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov Это был один и тот же человек, с несколькими аккаунтами. 11.11.2025

Ю.Ю. Нет, не смешно. Думаю и Петросян не оценил бы. А так... Можно говорить, что все 16 команд конкуренты друг другу. А можно предположить, что конкуренты только те, кто борется за чемпионство и призы. Тут главное определиться. 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov Что, не смешно? Конкурентов нет, или их гораздо больше? 11.11.2025

Ю.Ю. Честный чемпионат страны возможен только под руководством Колоскова или Алаева. Остальные не подходят. Даже Симонян, Толстых и Прядкин не подойдут. Продолжай ныть. 11.11.2025

hovawart645 Не все вокруг, а газовые узурпаторы! И мне нужна не канонизация, а просто честный чемпионат страны по футболу. Уяснил, дурик-провокатор?) 11.11.2025

Ю.Ю. Как обычно, все вокруг виноваты. Миссия??? Не отступай от неё. Ни в коем случае. Уверен, впоследствии ты вполне можешь рассчитывать на канонизацию. 11.11.2025

Степочкин Сафонов это же конечно дургое.... практика ловли мяча и концентрация на лавке то что надо вратарю национальной сборной. Почему бы Сафонову для практики не перйти в "Динамо, Спартак - куда угодно"? 11.11.2025

hovawart645 А может ты, витаминчик, туповат? Меня уже трижды ваши сектанты банили. Один провоцирует - а второй жалобу катает. С пляжа, тупик. У меня есть своя миссия... 11.11.2025

Ю.Ю. А чего ты боишься? Даже странно. На конференции РФС выступить не побоялся бы, а здесь опасаешься. Может просто трусоват? 11.11.2025

hovawart645 Хватит меня провоцировать. Давно уже писал тебе - найди умного знакомого и побеседуй с ним тет-а-тет на счёт реалий нашей жизни. Пусть тебе расскажут хоть базовые моменты... 11.11.2025

hovawart645 Ну так Салтыков в нашей заявке, а вы Ваську выкинули. Сбагрили из-за копчёных легов. Это уже какой по счёту питерский пацан гибнет? Второй десяток? Третий? Бегут все, как чёрт от ладана... Газпром для питерского футбола - могильщик! 11.11.2025

Корнелий Ш Если Тюкавин не играет, может пойти в Зенит. 11.11.2025

Ю.Ю. Прям обхохотаться... 11.11.2025

АндрейЕвгеньевич Да кто ж ему столько бабла в другой команде навалит.. Вот и сидит, полирует.. 11.11.2025

Dmitriy Nekrasov Конкурент у Зенита - это сборная галактики и Крылья Советов))) 11.11.2025

Ю.Ю. Я, в отличие от тебя не знаком с реалиямт властьимущих. Но возникает самый простой вопрос: А что сделали бы с теми, кто пошёл бы против кандидатуры Дюкова? Только давай конкретно, а не, как обычно, завуалировано про пришельцев из космоса. 11.11.2025

m_16 Ну вот и Васильев не дотягивал, ну и? 11.11.2025

hovawart645 Вы корпорация гнид, подонков, мразей и барыг. Которая ради тщеславия, на потеху низменным хотелкам вашего барина лишили всю страну честного чемпионата по футболу. 11.11.2025

hovawart645 Никуда не делся. В составе. Периодически выходит, но пока не дотягивает. Ну И?) 11.11.2025

m_16 Зато у тебя есть отверстие, в которое точно влезет паяльник. Ну если уж мы "корпорация зла", то чего стесняться? 11.11.2025

m_16 Напомни, куда делся молодой талант Никита Салтыков, которого из Крыльев увели? 11.11.2025

hovawart645 А что мне тут аргументировать? Если ты с Луны и базовых критериев российской жизни не знаешь) Начну разжёвывать - так твои же сразу забанят!... Я бы голосовал как надо - против Дюкова. Но у меня нет таких активов и интересов в околофутбольном бизнесе, что бы меня можно было ими прижать. 11.11.2025

Ю.Ю. Как всегда аргументировано. Уверен, была бы у тебя возможность участвовать в выборах Президента РФС, уж ты бы проголосовал, как надо. 11.11.2025

hovawart645 Пляжников надо спасать срочно! Именно поэтому там таланты Васильев да Коваленко! А сколько же нам Аршавин про "Ваську" былин спел!) 11.11.2025

baruv А мнение недотренера еще кого то интересует?... 11.11.2025

hovawart645 Ах ты Лунтик... 11.11.2025

Ю.Ю. Были конкуренты. Но лизоблюды не решились отдать им свои голоса. 11.11.2025

sdf_1 Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно» ----------------- Либо в «Сочи», либо в «Оренбург». Других вариантов ухода из «Зенита» нет 11.11.2025

Millwall82 Пудель уже в стиле ОИРа "Хочешь в сборную? Переходи в Спартак"(с). Только вместо КБ уже Динамо. От сборной правда только одна вывеска осталась. Проходной двор из 100500 футболистов, любой кто попадает по мячу, скоро уже медиафутболистов призывать начнут. 11.11.2025

Корнелий Ш 1. Мостовой играет. 2. Пудель охренел 11.11.2025

hovawart645 Ты прав - ну какие у Дюкова конкуренты?! 11.11.2025

shpasic Быстров в Спартак, Денисов - в Анжи, Домингес - в Рубин, Семшов в Динамо 11.11.2025

bishevcky Пока карпинское Динамо ещё в РПЛ, может самому Карпину перейти куда угодно,Если Карпина туда возьмут. 11.11.2025

Ю.Ю. Приветствую! Сначала надобно определиться, кого можно считать конкурентом Зенита? 11.11.2025

perez-kb Сейчас у Осинькина проблемы, можно браткам помочь) 11.11.2025

АРИ-100-ТЕЛЬ Когда это Зенит продавал своих игроков конкурентам??? Только дарил дочкам типа Сочи и Оренбургу. 11.11.2025

СанЖорыч что за командп "куда угодно". как понимаю, она откуда угодно 11.11.2025