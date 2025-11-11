Видео
11 ноября, 14:12

Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с игровой практикой полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

По словам Карпина, он не общался на эту тему с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — цитирует Карпина Sport24.

28-летний Мостовой в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Он выступает за команду с 2019 года.

Источник: Sport24
47

  • Alex Vik

    Если Валера тренирует и сборную, и Динамо, то он может еще возглавить и Спартак.

    12.11.2025

  • hovawart645

    В Москву, в топы - это рост. А из Зенита в Сочи - это что?! Так что не мудрствуй лукаво)))

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    в Москву бежать можно со всей Руси? И это не преманивание игроков?

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    и из любой Московской команды...

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    а скамеечники из европы прям купаются в игроквой практике... им тоже в Динамо прейти?

    12.11.2025

  • hovawart645

    Да, знаю. Подлость и низость питеской секты границ не имеет.

    12.11.2025

  • Artorixus

    Мостовой в Спартак? А что, царевичем буит.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Нет, не знаю. Могу только предположить для кого Зенит является крнкурентом. Но это совсем не означает, что они считают Зенит конкурентом себе.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Но вы-то знаете, кто конкуренты Зенита? И ещё один момент: почему вы и вадик всегда вместе?

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это был один и тот же человек, с несколькими аккаунтами.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Нет, не смешно. Думаю и Петросян не оценил бы. А так... Можно говорить, что все 16 команд конкуренты друг другу. А можно предположить, что конкуренты только те, кто борется за чемпионство и призы. Тут главное определиться.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Что, не смешно? Конкурентов нет, или их гораздо больше?

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Честный чемпионат страны возможен только под руководством Колоскова или Алаева. Остальные не подходят. Даже Симонян, Толстых и Прядкин не подойдут. Продолжай ныть.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Не все вокруг, а газовые узурпаторы! И мне нужна не канонизация, а просто честный чемпионат страны по футболу. Уяснил, дурик-провокатор?)

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Как обычно, все вокруг виноваты. Миссия??? Не отступай от неё. Ни в коем случае. Уверен, впоследствии ты вполне можешь рассчитывать на канонизацию.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Сафонов это же конечно дургое.... практика ловли мяча и концентрация на лавке то что надо вратарю национальной сборной. Почему бы Сафонову для практики не перйти в "Динамо, Спартак - куда угодно"?

    11.11.2025

  • hovawart645

    А может ты, витаминчик, туповат? Меня уже трижды ваши сектанты банили. Один провоцирует - а второй жалобу катает. С пляжа, тупик. У меня есть своя миссия...

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    А чего ты боишься? Даже странно. На конференции РФС выступить не побоялся бы, а здесь опасаешься. Может просто трусоват?

    11.11.2025

  • hovawart645

    Хватит меня провоцировать. Давно уже писал тебе - найди умного знакомого и побеседуй с ним тет-а-тет на счёт реалий нашей жизни. Пусть тебе расскажут хоть базовые моменты...

    11.11.2025

  • hovawart645

    Ну так Салтыков в нашей заявке, а вы Ваську выкинули. Сбагрили из-за копчёных легов. Это уже какой по счёту питерский пацан гибнет? Второй десяток? Третий? Бегут все, как чёрт от ладана... Газпром для питерского футбола - могильщик!

    11.11.2025

  • Корнелий Ш

    Если Тюкавин не играет, может пойти в Зенит.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Прям обхохотаться...

    11.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Да кто ж ему столько бабла в другой команде навалит.. Вот и сидит, полирует..

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Конкурент у Зенита - это сборная галактики и Крылья Советов)))

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Я, в отличие от тебя не знаком с реалиямт властьимущих. Но возникает самый простой вопрос: А что сделали бы с теми, кто пошёл бы против кандидатуры Дюкова? Только давай конкретно, а не, как обычно, завуалировано про пришельцев из космоса.

    11.11.2025

  • m_16

    Ну вот и Васильев не дотягивал, ну и?

    11.11.2025

  • hovawart645

    Вы корпорация гнид, подонков, мразей и барыг. Которая ради тщеславия, на потеху низменным хотелкам вашего барина лишили всю страну честного чемпионата по футболу.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Никуда не делся. В составе. Периодически выходит, но пока не дотягивает. Ну И?)

    11.11.2025

  • m_16

    Зато у тебя есть отверстие, в которое точно влезет паяльник. Ну если уж мы "корпорация зла", то чего стесняться?

    11.11.2025

  • m_16

    Напомни, куда делся молодой талант Никита Салтыков, которого из Крыльев увели?

    11.11.2025

  • hovawart645

    А что мне тут аргументировать? Если ты с Луны и базовых критериев российской жизни не знаешь) Начну разжёвывать - так твои же сразу забанят!... Я бы голосовал как надо - против Дюкова. Но у меня нет таких активов и интересов в околофутбольном бизнесе, что бы меня можно было ими прижать.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Как всегда аргументировано. Уверен, была бы у тебя возможность участвовать в выборах Президента РФС, уж ты бы проголосовал, как надо.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Пляжников надо спасать срочно! Именно поэтому там таланты Васильев да Коваленко! А сколько же нам Аршавин про "Ваську" былин спел!)

    11.11.2025

  • baruv

    А мнение недотренера еще кого то интересует?...

    11.11.2025

  • hovawart645

    Ах ты Лунтик...

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Были конкуренты. Но лизоблюды не решились отдать им свои голоса.

    11.11.2025

  • sdf_1

    Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно» ----------------- Либо в «Сочи», либо в «Оренбург». Других вариантов ухода из «Зенита» нет

    11.11.2025

  • Millwall82

    Пудель уже в стиле ОИРа "Хочешь в сборную? Переходи в Спартак"(с). Только вместо КБ уже Динамо. От сборной правда только одна вывеска осталась. Проходной двор из 100500 футболистов, любой кто попадает по мячу, скоро уже медиафутболистов призывать начнут.

    11.11.2025

  • Корнелий Ш

    1. Мостовой играет. 2. Пудель охренел

    11.11.2025

  • hovawart645

    Ты прав - ну какие у Дюкова конкуренты?!

    11.11.2025

  • shpasic

    Быстров в Спартак, Денисов - в Анжи, Домингес - в Рубин, Семшов в Динамо

    11.11.2025

  • bishevcky

    Пока карпинское Динамо ещё в РПЛ, может самому Карпину перейти куда угодно,Если Карпина туда возьмут.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Приветствую! Сначала надобно определиться, кого можно считать конкурентом Зенита?

    11.11.2025

  • perez-kb

    Сейчас у Осинькина проблемы, можно браткам помочь)

    11.11.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Когда это Зенит продавал своих игроков конкурентам??? Только дарил дочкам типа Сочи и Оренбургу.

    11.11.2025

  • СанЖорыч

    что за командп "куда угодно". как понимаю, она откуда угодно

    11.11.2025

  • Джон Сильвер

    Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Мостовой
    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Зенит
    ФК Спартак (Москва)
