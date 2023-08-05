Карпин проигрывал крупнее только «Зениту»

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Поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:5 оказалось одним их самых крупных в тренерской карьере Валерия Карпина.
По «-4» главный тренер сборной России получал со «Спартаком» (от «Ростова» и «Порту»), «Мальоркой» (от «Вальядолида»), армавирским «Торпедо» (от «Томи») и «Ростовом» (от ЦСКА и «Крыльев»), «-5» — только от «Зенита» в сезоне-2019/20. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения в карьере Валерия Карпина*
|
Дата
|
Команда Карпина
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
19.10.2019
|
Ростов
|
Чемпионат России
|
Зенит (г)
|
1:6
|
14.03.2011
|
Спартак
|
Чемпионат России
|
Ростов (г)
|
0:4
|
07.04.2011
|
Спартак
|
Лига Европы
|
Порту (г)
|
1:5
|
25.01.2015
|
Мальорка
|
Первенство Испании
|
Вальядолид (д)
|
1:5
|
17.08.2015
|
Торпедо Арм
|
Первенство России
|
Томь (г)
|
0:4
|
21.05.2022
|
Ростов
|
Чемпионат России
|
ЦСКА (г)
|
0:4
|
05.08.2023
|
Ростов
|
Чемпионат России
|
Крылья Советов (г)
|
1:5
* 2020 году молодежный состав «Ростова» проиграл «Сочи» со счетом 1:10. Командой в том матче руководил не Карпин, а Заур Тедеев.