Карпин: «Слагаемые победы над «Локомотивом» — игра в первом тайме, а во втором тайме дотерпели»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал слагаемые победы в матче РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Слагаемые — игра в первом тайме, а во втором тайме дотерпели, допахали, отработали. Везение? А какое везение у нас было? В пустые ворота бьем и попадаем в игрока. Три раза. Меняя Мохеби, снижали наши антропометрические данные. В конце там навал был, нужны были высокие игроки, поэтому выпустили Ланговича, и он хорошо справился», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом».