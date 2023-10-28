Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Карпин: «Слагаемые победы над «Локомотивом» — игра в первом тайме, а во втором тайме дотерпели»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал слагаемые победы в матче РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Слагаемые — игра в первом тайме, а во втором тайме дотерпели, допахали, отработали. Везение? А какое везение у нас было? В пустые ворота бьем и попадаем в игрока. Три раза. Меняя Мохеби, снижали наши антропометрические данные. В конце там навал был, нужны были высокие игроки, поэтому выпустили Ланговича, и он хорошо справился», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F9-9sUm8Oos
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
Обсудить
Читайте также
Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein
Соловьев: «Если есть возможность договариваться с УЕФА, надо по этому пути идти. Нет — ищем другие форматы»
В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций
Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском
МИД Израиля заявил об отзыве своих диппредставителей из Турции после слов Эрдогана
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Полузащитник «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти мамы
«Зенит» — «Ахмат»: видео голов
«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ
«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом». Онлайн-трансляция матча
В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК после матча с «Крыльями»
Шавло назвал огородом футбольное поле в Воронеже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Ахмат»: Кассьерра вывел хозяев вперед

РПЛ: «Ростов» обыграл «Локомотив», ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 13-го тура