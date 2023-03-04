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Карпин о поражении «Ростова» от «Локомотива»: «После 25-й минуты наша защита перестала делать то, что должна»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 18-го тура РПЛ.

«Можно ли назвать сегодняшнюю игру матчем нереализованных возможностей? Можно и так сказать. Еще и ключевые моменты были прямо перед голами «Локомотива». Все говорят: «Не забиваешь ты — забивают тебе», так и есть. Как раз после наших моментов пришли голы в наши ворота.
Защита сто процентов не доработала. Если в первые 20-25 минут первого тайма все было окей, то потом наши игроки перестали делать то, что должны были», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карпин.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. В следующем туре команда сыграет против «Пари НН», матч состоится 12 марта.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:3
Локомотив

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
9
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