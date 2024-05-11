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Сегодня, 17:11

Карпин — об удалении Комарова: «Дополнительное наказание? Убьем его, закопаем»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 28-го тура РПЛ против «Рубина» (1:3) прокомментировал ситуацию с удалением полузащитника Ивана Комарова.

— Сейчас я скажу, что у него будет еще какое-то дополнительное наказание, что дальше? Убьем его, закопаем. И что теперь? Это вам интересно — будет ли дополнительное наказание? Самое интересное в этой игре для вас, видимо, было именно это.

Подвел ли он команду? Да, подвел. Будет ли еще какое-то наказание? Он уже наказал сам себя, — сказал Карпин на пресс-конференции.

Игрок ростовчан вышел на замену на 62?й минуте и получил красную карточку на 75-й минуте за споры с главным арбитром встречи Артемом Любимовым.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Иван Комаров
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