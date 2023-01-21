Карпин о товарищеских матчах «Ростова»: «Никаких плохих новостей о том, что что-то отменяется, нет»

Сегодня, 18:50
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.
— Насколько по плану проходит подготовка. Некоторые иностранные команды отказываются играть с российскими. Все ли у вас в порядке?
— Сегодня планировали сыграть, сыграли. 25-го планируем сыграть с малайзийской командой. Тоже пока никаких плохих новостей о том, что что-то отменяется, нет.
— Изначально соперники по сбору учитывали эту ситуацию?
— Я лично не учитывал. Сказал найти соперников. Все.
— То есть вам просто предложили команды, вы сразу сказали «Ок, никаких вопросов»?
— Были еще другие команды. Выбрали из тех, кто мог сыграть с нами. Выбрали вот эти команды. Другие мы посчитали пониже классом, чем эти.
Ранее стало известно, что болгарский «Левски» отказался от запланированых товарищеских матчах с командами из России — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.
11 января болельщики болгарского клуба выступили против проведения товарищеских матчей с российскими командами.
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