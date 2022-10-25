Карпин прокомментировал возможный переход Сутормина в «Ростов»

Сегодня, 22:50
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ростовского клуба к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.
По информации «СЭ», «Ростов» планирует сделать предложение 28-летнему нападающему зимнее трансферное окно
«Алексей Сутормин может перейти в «Ростов»? При чем здесь я? Лично заинтересован в этом игроке? Лучше узнать это у тех, кто об этом говорит», — сказал Карпин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Алексей Сутормин в этом сезоне провел 11 матчей, результативными действиями не отличился.
Константин Белов
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Основные источники исследования