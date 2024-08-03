Сегодня, 17:48
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен тем, что матч против «Зенита» в третьем туре РПЛ проводится под закрытой крышей.
Игра проходит на «Газпром Арене».
«Мягко говоря, непонятное решение. Крыши делаются, я так понимаю, для зимы, а закрывать их летом — бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение, кто этот человек. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения — это вредительство для футбола», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».