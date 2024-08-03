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Сегодня, 17:48

Карпин — о закрытой крыше на «Газпром Арене» в матче «Зенит» — «Ростов»: «Бред сумасшедшего и вредительство»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен тем, что матч против «Зенита» в третьем туре РПЛ проводится под закрытой крышей.

Игра проходит на «Газпром Арене».

«Мягко говоря, непонятное решение. Крыши делаются, я так понимаю, для зимы, а закрывать их летом — бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение, кто этот человек. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения — это вредительство для футбола», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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