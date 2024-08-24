Карпин — о возможном уходе Глебова из «Ростова»: «Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем капитана клуба Данила Глебова.

— Каждое трансферное окно возникают разговоры об уходе Глебова. Как вы на это смотрите и реагируете?

— Спокойно, привычно. Каждое трансферное окно об этом говорят, но ничего не происходит.

— Какие шансы, что в этом трансферном окне может что-то произойти?

— Если договорится какой-то клуб с «Ростовом», значит договорятся.

— Для вас это будет трагедия, если он уйдет?

— Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его. Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать.

Глебов перешел в «Ростов» в 2019 году из «Анжи» и с тех пор провел за дончан более 145 матчей и забил 12 голов.