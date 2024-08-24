Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:53

Карпин — о возможном уходе Глебова из «Ростова»: «Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем капитана клуба Данила Глебова.

— Каждое трансферное окно возникают разговоры об уходе Глебова. Как вы на это смотрите и реагируете?

— Спокойно, привычно. Каждое трансферное окно об этом говорят, но ничего не происходит.

— Какие шансы, что в этом трансферном окне может что-то произойти?

— Если договорится какой-то клуб с «Ростовом», значит договорятся.

— Для вас это будет трагедия, если он уйдет?

— Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его. Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать.

Глебов перешел в «Ростов» в 2019 году из «Анжи» и с тех пор провел за дончан более 145 матчей и забил 12 голов.

Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Ростов
0
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марокканский журналист отметил сильные стороны новичка «Динамо» Маухуба

Карпин: «Не слежу за «Локомотивом, для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее»