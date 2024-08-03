Карпин — о разгромном поражении «Ростова»: «Зенит» не прощает ошибок»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что думает об игроках «Зенита» после разгромного матча 3-го тура РПЛ (5:0).

«Что изменилось с предыдущего матча в Санкт-Петербурге? Я бы отделил результат от игры. Не вижу, чтобы была какая-то большая разница. В результате — да. «Зенит» не прощает ошибок, у их футболистов достаточно мастерства, чтобы использовать любую ошибку. В последней встрече того сезона мы не допускали таких ошибок, а в этой они случились», — сказал Карпин.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».