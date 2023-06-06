Карпин рассказал, что не общался с «Динамо» и «Спартаком»

Сегодня, 14:51
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих планах на будущее.
— Вы намерены остаться в «Ростове», с учетом всех проблем в прошедшем сезоне — нет перелетов, легионеров?
— Я не задумывался о сложном сезоне, перелетах, переездах. Что есть, то есть. Мы тут при чем? — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.
— Получается, остаетесь на следующий сезон в «Ростове»?
— У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, на всякий случай.
— Иногда в СМИ всплывает информация, что вами интересуются «Спартак» и «Динамо».
— А я здесь при чем?
— Эти клубы общались с вами?
— Со мной никто не общался.
— Будет ли продлен контракт с Полозом?
— Если договорятся, то да.
— Какая у вас мечта на сегодня? Ранее вы говорили, что ваша мечта — чтобы все как можно скорее закончилось в мире.
— Чтобы жена сына родила.
По итогам сезона «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».
Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. С 2021 года он также является главным тренером сборной России.