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Сегодня, 01:25

Карпин: «Не захочу и не смогу тренировать сборную России и зарубежный клуб»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему не собирается тренировать зарубежный клуб.

«Это невозможно, даже тренировать сборную России и другой российский клуб. С «Ростовом» намного проще, потому все отстроено и работает даже без меня. Представим, что я пришел в какой-то другой наш клуб — в сентябре мне надо уже уехать в сборную на 10 дней, когда надо выстраивать в команде многие вещи. Я не смогу бросить клуб, не говоря уже о зарубежной команде. Да я и не захочу, и не смогу тренировать сборную и зарубежный клуб», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года, «Ростова» — с 2017 года. Текущее соглашение специалиста с Российским футбольным союзом (РФС) истекает летом 2024 года. В последнем матче национальная команда победила белорусов со счетом 4:0. Встреча состолась 7 июня в Минске.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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