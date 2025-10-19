Карпин: «Нормально бы отнесся, если бы ко мне на пресс-конференции обратились по имени»

19 октября, 23:00
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2) ответил на вопрос, принципиальны ли ему обращения по имени-отчеству.
— Нормально отнесся бы, если бы ко мне обратились на пресс-конференции по имени. В 2008 году, когда я только пришел, для меня это было привычно, чтобы обращались по имени. После Испании так. Поэтому я нормально бы отнесся, ничего страшного, — сказал Карпин.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции поправил журналиста, который назвал его по имени.
«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.
Кариока_двойка.
Ну вот поэтому Валерий Георгевич выигрывал и чемпионат, и кубок Уефа, а Валера, просто Валера. Отношение прежде всего игроков другое, как кенту какому-то, а не тренеру. Здесь я полностью на стороне Галактионова, здесь необходимо соблюдать субординацию.
20.10.2025