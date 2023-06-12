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Карпин: «Пропускать три гола от Дзюбы не обидно. Но, естественно, мне не поверите»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что ему не было обидно из-за того, что именно Артем Дзюба забил три мяча его команде в матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«Вы мне не поверите, но нет [не обидно]. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили», — приводит Sport24 слова Карпина.

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ 34-летний форвард провел 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-karpin-propuskat-tri-ot-dzyuby-ne-obidno-no-vyzhe-vse-ravno-mne-ne-poverite-vy-sami-dlya-sebya-vse-reshili
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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