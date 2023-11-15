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Сегодня, 15:29

Карпин рассказал, кто виноват в пропущенном голе «Ростова» в матче со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кто виноват во втором пропущенном ростовчанами голе в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Вы сегодня останавливали тренировку, когда отрабатывали выход из обороны в атаку, и что-то объясняли. Нет ощущения, что это очень рискованно? Могут быть обрезы.

— Могут быть обрезы.

— Кто у «Ростова» ошибся во втором голе в матче со «Спартаком»?

— И Песьяков, и Осипенко.

— А в чем Песьяков ошибся?

— Дал слабую передачу.

— Это аналог того, что было в прошлом году с ЦСКА?

— Технический брак, да.

— Слышали информацию о возможном скором открытии аэропорта в Краснодаре?

— Да ладно? Круто. А про Ростов не слышно? Будет на два часа поменьше ехать. Так до Краснодара будем добираться. Не очень поможет, но хоть как-то.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 17 очками после 15 матчей.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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