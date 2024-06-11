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Сегодня, 00:55

Карпин: «Когда заканчивал игровую карьеру, я не собирался тренировать»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, как начинал тренерскую карьеру.

«Когда я заканчивал игровую карьеру, я не собирался тренировать. Более того, говорил, что не буду тренером, потому что это постоянный геморрой. Будучи футболистом, ты отвечаешь за себя, а тренер отвечает за 20 и более человек. Футболист может сыграть хорошо или плохо, а тренер отвечает за всех. Я понимал, что это абсолютно разные профессии.

Бывают моменты, что с нынешней логистикой или после неудачных матчей, возвращение в Ростов — иногда думаешь: «Зачем это надо?» Посещают такие мысли, но нет такого что все — я устал, я закончил", — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин работает тренером с 2009 года. 55-летний специалист также возглавлял «Спартак», «Мальорку» и армавирское «Торпедо».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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