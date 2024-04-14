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Сегодня, 22:09

Карпин рассказал о шутке Ташуева: «Ты в «Спартаке» уже должен быть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча против «Факела» (1:0) в 24-м туре РПЛ рассказал о шутке тренера воронежцев Сергея Ташуева про его возможную работу в «Спартаке».

«Я узнал первый раз, когда мне Ташуев сказал: «А ты чего здесь делаешь? Ты в «Спартаке» уже должен быть». Посмеялись. Не знаю, какие новости выходят, кто и что говорит», — сказал Карпин на пресс-конференции.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. В последнем матче красно-белые на выезде уступили «Сочи» — 0:1.

Источник: ФК «Ростов»
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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