Карпин: «Когда я играл за «Спартак», мы называли Черенкова святым»

Бывший полузащитник «Спартака», главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от фильма о легендарном футболисте красно-белых Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

«Когда я играл за «Спартак», мы называли его святым. Он был великий футболист, сравнимый с Диего Марадоной. Это лично мое мнение. Черенков был в СССР и потом уже в России, как Пеле для Бразилии. То есть игрок масштаба целой страны. А чтобы понять, каким Федор был человеком, нужно посмотреть о нем фильм. Этот фильм как раз раскрывает Черенкова скорее как человека, а не как футболиста.

Если честно, когда я шел на премьеру фильма «Федя. Народный футболист», думал, что там будет, как обычно, про спорт. Это меня не очень впечатляет, потому что я в этой индустрии работаю. Но этот фильм меня зацепил человечностью. Отлично показали, каким он был человеком, через что он прошел и чего ему это стоило. Так что очень рекомендую и советую посмотреть этот фильм. Реально цепляет. Футболисты сборной России тоже остались под впечатлением, хотя они, конечно же, почти не знают о Черенкове. Но им понравился антураж, то, как показано то время, как показан характер Федора.

И я считаю, что с помощью подобного кино можно воспитывать молодых футболистов. Уверен, что, если бы не было такого кино, никто бы из них не зашел в интернет ради того, чтобы почитать что-нибудь про Федора Черенкова. Они бы предпочли поиграть. Поэтому такие фильмы очень полезны.

Хотел бы принять участие в ретроматче «Спартак» — «Динамо» памяти Федора Черенкова. Но в этот момент я буду со сборной России в Краснодаре готовиться к матчу с Брунеем и Сирией. Банально нет возможности из-за работы. Было бы свободное время, с удовольствием бы вышел на газон», — заявил Карпин в эфире «Русского радио».

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября.