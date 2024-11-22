Сегодня, 18:59
Главный тренер «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин высказался о задаче ростовского клуба в чемпионате России.
«С какого перепугу? («Ростов» может претендовать на что-то большее. — Прим. «СЭ») На что большее? Первостепенная задача — спастись от стыков. Дальше — другая задача.
В позапрошлом году мы заняли четвертое место — хорошо. Выполним задачу спастись от стыков, тогда будем ставить задачу оказаться как можно выше. Пятое место лучше шестого, четвертое — лучше пятого, а третье — лучше четвертого. В позапрошлом году мы не были рады, что заняли четвертое место, потому что была возможность занять третье», — цитирует Карпина «РБ Спорт»
Ранее 55-летний специалист заявлял, что задача «Ростова» в чемпионате России — не вылететь.
Карпин с 2021 года возглавляет сборную России и с 2022-го — «Ростов», который он уже тренировал с 2017 по 2021 год.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)