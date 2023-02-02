Карпин рассказал, звали ли его в «Спартак» в последние 9 лет, и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в будущем

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопросы, звали ли его в «Спартак» в последние девять лет после отставки весной 2014 года, и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение во главу красно-белых в будущем.

«Была одна встреча с Наилем Измайловым, — сказал Карпин. — Не помню, ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива — тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.

Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ:

— Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает.

До разговора с Федуном дело не дошло.

И у меня нет сейчас ответа на вопрос — хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.

Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (разговор записывался до ухода Федуна из клуба. — Прим. И. Р.) просто не о чем говорить».