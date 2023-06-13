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Сегодня, 12:58

Карпин с пониманием отнесся к переходу Норманна в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход Матиаса Норманна в «Динамо».

«Примем ли мы, его если он вернется в «Ростов» из аренды в «Динамо»? А как мы можем не принять? Год назад он не вернулся в «Ростов», а приехал в «Динамо», хотя заявлял, что в Россию возвращаться не хочет? «Динамо» — это больше денег, открытый аэропорт. С этими вводными что бы вы выбрали: «Ростов» или «Динамо»? Норманн поступил рационально. Я его понимаю. Каждый имеет право на свою оценку, но, если включить голову, Норманна можно понять. Он наемный работник и будет работать», — приводит слова Карпина Sport24.

Прошлым летом Норманн после аренды в «Норвиче» перешел в «Динамо». Арендное соглашение 27-летнего норвежца с московским клубом заканчивается в июне 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 17 матчей и не отметился результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-karpin-o-normanne-dinamo-eto-bolshe-deneg-i-otkrytyy-aeroport-on-postupil-ratsionalno-ya-yego-ponimayu
Валерий Карпин
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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