Карпин с пониманием отнесся к переходу Норманна в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход Матиаса Норманна в «Динамо».

«Примем ли мы, его если он вернется в «Ростов» из аренды в «Динамо»? А как мы можем не принять? Год назад он не вернулся в «Ростов», а приехал в «Динамо», хотя заявлял, что в Россию возвращаться не хочет? «Динамо» — это больше денег, открытый аэропорт. С этими вводными что бы вы выбрали: «Ростов» или «Динамо»? Норманн поступил рационально. Я его понимаю. Каждый имеет право на свою оценку, но, если включить голову, Норманна можно понять. Он наемный работник и будет работать», — приводит слова Карпина Sport24.

Прошлым летом Норманн после аренды в «Норвиче» перешел в «Динамо». Арендное соглашение 27-летнего норвежца с московским клубом заканчивается в июне 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 17 матчей и не отметился результативными передачами.