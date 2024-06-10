Карпин считает, что скандал Сафонова с бывшей женой не отразился на игре вратаря

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает об информации о том, что трансфер голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может сорваться из-за проблем с экс-супругой.

«За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [шумиха на Сафонове]. Я думаю, что нет», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.