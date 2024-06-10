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Сегодня, 13:50

Карпин считает, что скандал Сафонова с бывшей женой не отразился на игре вратаря

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает об информации о том, что трансфер голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» может сорваться из-за проблем с экс-супругой.

«За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [шумиха на Сафонове]. Я думаю, что нет», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5585322-karpin-predpolozhil-chto-skandal-safonova-s-byvshej-zhenoj-ne-otrazilsya-na-igre-vratarya.html
Валерий Карпин
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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