Карпин стал амбассадором BetBoom!

Букмекерская компания BetBoom объявила о начале партнерства с самым известным человеком в российском футболе — Валерием Карпиным. Легендарный игрок и тренер сборной России стал официальным амбассадором бренда. Компания анонсировала громкое подписание презентационным роликом.

Валерий Карпин — одна из ключевых фигур российского футбола, чье имя давно ассоциируется с успехом как на клубном уровне, так и в национальной команде. Карпин начал свою карьеру как футболист. Главным клубом в России для Валерия стал «Спартак». В составе московского клуба футболист стал трехкратным чемпионом России, будучи одним из лидеров отечественного футбола в тот период. Также стоит отметить, что со «Спартаком» Карпин дошел до полуфинала Кубка европейских чемпионов (прошлая версия Лиги чемпионов УЕФА).

В 90-х Карпин играл за испанские клубы, включая и «Реал Сосьедад», где заработал репутацию универсального полузащитника с ярким игровым стилем и лидерскими качествами. С «Сосьедадом» Валерий стал вице-чемпионом Испании, а в составе «Сельты» дошел до финала Кубка Испании и взял Кубок Интертото.

Играя в составе национальной сборной, Карпин также внес значительный вклад, став участником крупных международных турниров, включая чемпионаты мира и Европы. Один из голов Карпина принес сборной историческую победу над Францией. Это был первый случай в новейшей истории сборной России, когда она одержала победу над действующими чемпионами мира.

Однако не только игровая, но и тренерская карьера Карпина принесла ему широкое признание. Через три года после завершения карьеры игрока Валерий стал главным тренером «Спартака». С москвичами специалист дважды становился вице-чемпионом России. С 2017 года Валерий тренирует «Ростов».

В 2021 году Карпин возглавил сборную России. Перед Валерием стояла серьезная задача — закончить квалификацию на ЧМ-2022 минимум на второй строчке и выйти в стыковые матчи. Тренер отлично справился с поставленной задачей. Под его руководством команда оформила серию из шести матчей без поражений и вышла на первое место. Лишь в последнем туре сборная упустила возможность прямого выхода на ЧМ, минимально проиграв вице-чемпионам мира хорватам. Работа в национальной команде сделала Карпина одним из самых уважаемых специалистов в российском футболе, чья личность вызывает доверие как у игроков, так и у болельщиков.

Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom в России, прокомментировал соглашение: «Валерий оказал огромное влияние на российский футбол и спорт в целом. Мы рады, что человек такого масштаба стал частью нашего бренда. Уверены, что наше совместное сотрудничество способствует популяризации футбола в России и поможет нам добиться немалых высот в плане маркетингового развития BetBoom».

«Для меня это новый интересный вызов, — отметил Карпин. — BetBoom — компания, которая стремится постоянно развиваться и добиваться лидерских позиций в своей сфере. Мне приятно стать частью этой команды и помочь развивать спорт в России».