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Сегодня, 12:35

Карпин убежден, что комментаторы не должны оценивать действия футболистов на поле

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, что его не устраивает в работе футбольных комментаторов.

В октябре 55-летний специалист в ходе разговора с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым раскритиковал работу российских комментаторов и отметил, что выключает звук при просмотре матчей.

Слова Карпина вызвали широкий резонанс среди как представителей СМИ, так и болельщиков. В частности, Денис Казанский заявил, что оценки техники и деталей — прерогатива экспертов-комментаторов, а Тимур Журавель отметил, что «гонять мяч и ничего не оценивать» может и нейросеть.

«Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала... Это не ваш канал, а федеральный. Вы оценку действиям футболиста не можете давать. Даже я как тренер после игры не могу оценить ее, потому что она, скорее всего, будет неправильной. Мне надо проанализировать, посмотреть игру, разобрать ее и понять», — сказал Карпин на подкасте Казанского «Футбол не хоккей» на Первом канале.

Валерий Карпин. «В России у детей нет повального желания играть в футбол». Карпин — об Испании, Глушенкове и мыслях уйти из сборной

Ранее тренер также рассказал об отличиях между Испанией и Россией. По его мнению, в нашей стране у детей нет повального желания играть в футбол.

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Валерий Карпин
Футбол
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