Карпин: «В ноябре с «Ростовом» поездим, полетаем, побуду без семьи и скажу: все, ***. Плюну на все и уйду»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал о предложении возглавить сборную Армении.

— Мы не призываем игроков уезжать в Европу. Никто никого не призывает. Может, я тоже хочу уехать, представим, в другой клуб. Сборная Армении? Надо было бы оставлять сборную России без официальных матчей и «Ростов». Было предложение, но я отказался. Потому что есть «Ростов» и сборная России. Интерес из Саудовской Аравии был, но дальше разговоров это не пошло, потому что я сказал, что не могу и не хочу уходить. Но, например, еще в ноябре мы с «Ростовом» полетаем, поездим, побуду еще без семьи и скажу: все, ***. Плюну на все и уйду. Может и такое случиться. Но я не жалуюсь, я сам это выбрал.

— Ваш ребенок будет учиться в школе в Эстонии, на долгое время вы расстанетесь с семьей. Этот фактор может повлиять на вашу карьеру?

— Сложно сказать. Запланировано так, а где мы будем через год — посмотрим. Сложно представить, что я буду работать здесь, а они будут жить там. Поэтому и сказал про три месяца. Посмотрим.

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и в сборной России.

Осенью 2022 года в интервью «СЭ» Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах со сборной Армении.