Карпин: «В ноябре с «Ростовом» поездим, полетаем, побуду без семьи и скажу: все, ***. Плюну на все и уйду»

Сегодня, 14:40
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал о предложении возглавить сборную Армении.
— Мы не призываем игроков уезжать в Европу. Никто никого не призывает. Может, я тоже хочу уехать, представим, в другой клуб. Сборная Армении? Надо было бы оставлять сборную России без официальных матчей и «Ростов». Было предложение, но я отказался. Потому что есть «Ростов» и сборная России. Интерес из Саудовской Аравии был, но дальше разговоров это не пошло, потому что я сказал, что не могу и не хочу уходить. Но, например, еще в ноябре мы с «Ростовом» полетаем, поездим, побуду еще без семьи и скажу: все, ***. Плюну на все и уйду. Может и такое случиться. Но я не жалуюсь, я сам это выбрал.
— Ваш ребенок будет учиться в школе в Эстонии, на долгое время вы расстанетесь с семьей. Этот фактор может повлиять на вашу карьеру?
— Сложно сказать. Запланировано так, а где мы будем через год — посмотрим. Сложно представить, что я буду работать здесь, а они будут жить там. Поэтому и сказал про три месяца. Посмотрим.
54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и в сборной России.
Осенью 2022 года в интервью «СЭ» Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах со сборной Армении.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -