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Карпин: «Возможно, никогда не уйду из «Ростова». У меня есть благодарность и обязательства»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал, при каких условиях готов уйти из Ростовской команды.

— Вы готовы принять команду, где будут игроки с уровнем повыше? Вы созрели? Например, позовут в «Спартак» или «Динамо» этой зимой.

— Не знаю, подумаю. 6 лет назад я пришел в «Ростов». Во-первых, у меня есть благодарность. И второе, есть личные обязательства перед Арташесом Владимировичем, перед клубом. Уйти в середине сезона — не знаю... Плюс игроки приходили из-за меня. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду.

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и сборной России.

Источник: https://www.youtube.com/@etofootballbro
Валерий Карпин
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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