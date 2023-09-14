Карпин: «Возможно, никогда не уйду из «Ростова». У меня есть благодарность и обязательства»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал, при каких условиях готов уйти из Ростовской команды.

— Вы готовы принять команду, где будут игроки с уровнем повыше? Вы созрели? Например, позовут в «Спартак» или «Динамо» этой зимой.

— Не знаю, подумаю. 6 лет назад я пришел в «Ростов». Во-первых, у меня есть благодарность. И второе, есть личные обязательства перед Арташесом Владимировичем, перед клубом. Уйти в середине сезона — не знаю... Плюс игроки приходили из-за меня. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду.

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и сборной России.