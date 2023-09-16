Карпин выбежал на поле перед вторым голом «Ростова» в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выбежал на поле перед вторым голом команды в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики».

54-летний специалист выбил другой мяч, который оказался на поле. Вскоре после этого «Ростов» забил второй гол. Преимущество ростовчан увеличил нападающий Егор Голенков на 43-й минуте встречи. Ранее у желто-синих отличился полузащитник Даниил Уткин.

Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.