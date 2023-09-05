Карпин о переходе российских игроков в Европу: «Наши футболисты невостребованные»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России после отъезда полузащитников Арсена Захаряна и Далера Кузяева в чемпионаты Испании и Франции.

— Как вы оцените уровень чемпионата России? Только этим лето уехали в Европу Захарян и Кузяев — значит, что российские футболисты востребованы?

— Уровень чемпионата и отдельные личности — это разные вещи. У нас в других лигах играют четыре футболиста: Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Когда у нас будет 50 человек там играть, или хотя бы 20, тогда и будем говорить, что наши футболисты востребованы. Наши футболисты невостребованные.

— В чем разница мотивации отъезда в Европу поколения 90-х и современных футболистов? Можно сказать, что ваша логика была — желание больше зарабатывать?

— В наше время да, но еще и желание попробовать себя в другом чемпионате. Не знаю, какая зарплата была и есть у Захаряна. Кузяев, например, поехал на меньшие деньги. Логика сейчас другая — поиграть в хорошем чемпионате другого уровня. А сейчас еще и поиграть в еврокубках, как вариант.

В 4-м туре ла лиги Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса» (3:0). Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян» (3:0) и одержать первую победу в сезоне. Оба игрока вошли в символическую сборную тура чемпионата Франции.

4 сентября Миранчук был внесен в заявку «Аталанты» на сезон-2023/24 под номером 59. Полузащитник пропустил 3 игры в текущем сезоне.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Всего он провел 2 игры в ла лиге.