Карпин о переходе российских игроков в Европу: «Наши футболисты невостребованные»

Сегодня, 15:49
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень чемпионата России после отъезда полузащитников Арсена Захаряна и Далера Кузяева в чемпионаты Испании и Франции.
— Как вы оцените уровень чемпионата России? Только этим лето уехали в Европу Захарян и Кузяев — значит, что российские футболисты востребованы?
— Уровень чемпионата и отдельные личности — это разные вещи. У нас в других лигах играют четыре футболиста: Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян. Когда у нас будет 50 человек там играть, или хотя бы 20, тогда и будем говорить, что наши футболисты востребованы. Наши футболисты невостребованные.
— В чем разница мотивации отъезда в Европу поколения 90-х и современных футболистов? Можно сказать, что ваша логика была — желание больше зарабатывать?
— В наше время да, но еще и желание попробовать себя в другом чемпионате. Не знаю, какая зарплата была и есть у Захаряна. Кузяев, например, поехал на меньшие деньги. Логика сейчас другая — поиграть в хорошем чемпионате другого уровня. А сейчас еще и поиграть в еврокубках, как вариант.
В 4-м туре ла лиги Головин забил первый гол в сезоне-2023/24 в матче против «Ланса» (3:0). Кузяев, забивший свой второй мяч в чемпионате Франции, помог «Гавру» обыграть «Лорьян» (3:0) и одержать первую победу в сезоне. Оба игрока вошли в символическую сборную тура чемпионата Франции.
4 сентября Миранчук был внесен в заявку «Аталанты» на сезон-2023/24 под номером 59. Полузащитник пропустил 3 игры в текущем сезоне.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. Всего он провел 2 игры в ла лиге.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -