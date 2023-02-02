Карпин — об одном из своих главных учителей: «Наш футбол потерял очень много из-за того, что Романцев так рано ушел из профессии»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о работе с Олегом Романцевым в качестве его консультанта, и о том, что дали ему тренеры-иностранцы, у которых он играл.

«Что касается Романцева как консультанта, то речь в наших часовых разговорах за чашкой кофе после тренировок шла не о тактике, а прежде всего о психологии, — сказал Карпин. — О видении абсолютно всего — и команды, и тренировочного процесса. Одно дело — смотреть на это глазами игрока, другое — тренера. Понимать, что думает игрок в эту минуту, когда ты на бровке. Из каждой такой беседы я узнавал миллион деталей на эту тему. И лишний раз убеждался в том, что наш футбол потерял очень много из-за того, что Олег Иванович так рано ушел из профессии.

Акцент на психологии со стороны Романцева, кстати, меня абсолютно не удивил. Еще во время моей игровой карьеры у меня уже было понимание того, что главный тренер — это в первую очередь психолог. Кроме того, убеждался в этом и в Испании на примерах Хавьера Ируреты и особенно — Луиса Арагонеса. Причем у них были абсолютно разные подходы: для Ируреты существовали тринадцать-четырнадцать основных игроков, в которых он вкладывал себя без остатка, а других словно и не было. Арагонес же, наоборот, делал ставку на коллективизм, на то, чтобы скамейка была заодно с основой. И его видение мне ближе".