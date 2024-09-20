Карпин высмеял вердикт ЭСК РФС относительно решений судьи Казарцева в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в своих соцсетях высмеял решение ЭСК РФС признать верной трактовку арбитром спорного эпизода в матче ростовчан с «Краснодаром» в рамках 8-го тура РПЛ (0:2).

По мнению ЭСК, главный арбитр встречи Василий Казарцев принял верное решение не назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 12-й минуте игры после контакта мяча с рукой защитника «быков» Диего Косты в своей штрафной.

«Гениально!!! А вот и решение ЭСК.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Краснодар» №4 Диего Косты в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу, мяч двигался с очень короткой дистанции после удара по нему соперником, и защитник не имел физической возможности избежать этого контакта с мячом», — написал Карпин в своем Telegram-канале, сопроводив пост множеством смеющихся эмодзи и видео спорного момента.

После 8 туров «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 11 очков. 22 сентября ростовчане дома сыграют против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре чемпионата России.