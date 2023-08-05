Карпин взял на себя вину за разгромное поражение «Ростова» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура РПЛ.

«После 1:5 странно говорить, что что-то определенное пошло не так. Все пошло не так с самого начала. Прежде всего, это моя вина. Три раза в первом тайме «Крылья» дошли до ворот, и мы три гола пропустили. Что может быть не так... Все не так», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

«Ростов» находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 4 баллами. В 4-м туре команда сыграет с «Рубином».