11 ноября, 12:40

Карпин заявил, что хотел бы пригласить тренера «Ростова» Альбу в штаб «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что хотел бы пригласить в тренерский штаб команды главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу.

— Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту. Да, я его летом хотел в «Динамо» видеть. У меня была договоренность, что не только он, но и все помощники остаются в «Ростове», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

43-летний Альба возглавил «Ростов» после ухода Карпина в феврале 2025 года. Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан. Также с лета 2021 года он входит в штаб Карпина в сборной России.

После 15 туров «Ростов» с 18 очками занимает девятое место в РПЛ. «Динамо» (17) идет десятым в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
27

  • bvp

    Гусю хана.

    11.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Пусти козла в огород,он всю стаю приведёт,а сам смоется!Гапонишка!Кто из его игроков заиграл в Динамо?Давай ишшо!Надо всех пристроить!В динамо год открытых дверей!Приглашают всех желающих!

    11.11.2025

  • Alextgn

    РЕСПЕКТ!!!

    11.11.2025

  • Alextgn

    На хрена он нужен, и так еле сдыхались!!!

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Раздевалке. Бабы на плакатах голые?

    11.11.2025

  • Степочкин

    Я думаю и тетю Зину уборщицу надо притянуть из Ростова, уж очень она хорошо полы в раздивалке ростовчан моет. И плакаты с бабами тоже прихватить, теперь в будут в Динамо висеть.

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Если Валера не может уверенно работать без игроков и тренеров "Ростова", то ему прямая дорога обратно в "Ростов". Правда теперь его уже туда не пригласят.

    11.11.2025

  • knight templar

    Конечно нужно приглашать альбу в динамо, только не вместе с валеркой, а вместо валерки

    11.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Так он там сидел,пока не выгнали!

    11.11.2025

  • KlimA

    А Валера то зачем тогда в Динамо нужен, если без Альбы он ноль?

    11.11.2025

  • инок

    Хорошо Карпин устроился. Две зарплаты, и ни на одной работе ничего особенного от него не требуется. Тут-то он Альбу и пригласил в Динамо)

    11.11.2025

  • MMT

    Ну, я надеюсь, что он его хочет пригласить на должность главного тренера?

    11.11.2025

  • wam

    А почему спортдир Спартака не рассматривает Альбу главным тренером вместо Станковича,

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Правильно,только приглашай его вместо себя :)

    11.11.2025

  • Derbist

    Горе-журналист всего лишь добавил одно "бы" и весь смысл поменялся.

    11.11.2025

  • Ikar

    Ростов 2 с буквой Д на груди продолжает укрепляться .

    11.11.2025

  • Nik

    а потом вместе на выход

    11.11.2025

  • Slim Tallers

    У Альбы в декабре заканчивается контракт. Из Карпина тренер никакой,вот и перетащит Альбу к себе. Жаль Ростов,толковый тренер уйдёт спасать физрука.

    11.11.2025

  • Александр Солодовников

    Кирдык пропал Ростов растащут по кусочкам...

    11.11.2025

  • fatka

    Может еще ключи от квартиры где деньги лежат(Остап Бендер)!

    11.11.2025

  • инок

    "Я нашу сборную тренирую, а Динамо это так для души, туда и нужен Альба" - Сказал Карпин.

    11.11.2025

  • Opilki

    А при чем здесь Армавир? Это Краснодарский край вообще-то.

    11.11.2025

  • Opilki

    Может и жену его пусть в штаб зачислят, менеджером.

    11.11.2025

  • Skorz.

    Валера конечно юморист !))) Не плохо бы знать , а сам Валера , при схожих обстоятельствах , пойдет вместе со своей свитой в штаб /к примеру/ Талалаева ?)))

    11.11.2025

  • ksn

    Карпину бы за свое место придержаться)) думаю, если б не ситуация на Уркаине , то Валера вернулся бы в Армавир)

    11.11.2025

  • Горын

    Тем более Ростов, в таблице, повыше ДНища.

    11.11.2025

  • А где Субулька?

    Валера, скорее всего, это Альба пригласит тебя в тренерский штаб Ростова.

    11.11.2025

    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Ростов
