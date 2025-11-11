Карпин заявил, что хотел бы пригласить тренера «Ростова» Альбу в штаб «Динамо»

11 ноября, 12:40
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин признался, что хотел бы пригласить в тренерский штаб команды главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу.
— Контракт у него заканчивается, но еще не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту. Да, я его летом хотел в «Динамо» видеть. У меня была договоренность, что не только он, но и все помощники остаются в «Ростове», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
43-летний Альба возглавил «Ростов» после ухода Карпина в феврале 2025 года. Ранее испанец входил в тренерский штаб ростовчан. Также с лета 2021 года он входит в штаб Карпина в сборной России.
После 15 туров «Ростов» с 18 очками занимает девятое место в РПЛ. «Динамо» (17) идет десятым в турнирной таблице.
Гусю хана.
11.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Пусти козла в огород,он всю стаю приведёт,а сам смоется!Гапонишка!Кто из его игроков заиграл в Динамо?Давай ишшо!Надо всех пристроить!В динамо год открытых дверей!Приглашают всех желающих!
11.11.2025
Alextgn
РЕСПЕКТ!!!
11.11.2025
Alextgn
На хрена он нужен, и так еле сдыхались!!!
11.11.2025
Фирсыч
Раздевалке. Бабы на плакатах голые?
11.11.2025
Степочкин
Я думаю и тетю Зину уборщицу надо притянуть из Ростова, уж очень она хорошо полы в раздивалке ростовчан моет. И плакаты с бабами тоже прихватить, теперь в будут в Динамо висеть.
11.11.2025
Бен Ричардс
Если Валера не может уверенно работать без игроков и тренеров "Ростова", то ему прямая дорога обратно в "Ростов". Правда теперь его уже туда не пригласят.
11.11.2025
knight templar
Конечно нужно приглашать альбу в динамо, только не вместе с валеркой, а вместо валерки
11.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Так он там сидел,пока не выгнали!
11.11.2025
KlimA
А Валера то зачем тогда в Динамо нужен, если без Альбы он ноль?
11.11.2025
инок
Хорошо Карпин устроился. Две зарплаты, и ни на одной работе ничего особенного от него не требуется. Тут-то он Альбу и пригласил в Динамо)
11.11.2025
MMT
Ну, я надеюсь, что он его хочет пригласить на должность главного тренера?
11.11.2025
wam
А почему спортдир Спартака не рассматривает Альбу главным тренером вместо Станковича,
11.11.2025
DemolisherAjax
Правильно,только приглашай его вместо себя :)
11.11.2025
Derbist
Горе-журналист всего лишь добавил одно "бы" и весь смысл поменялся.
11.11.2025
Ikar
Ростов 2 с буквой Д на груди продолжает укрепляться .
11.11.2025
Nik
а потом вместе на выход
11.11.2025
Slim Tallers
У Альбы в декабре заканчивается контракт. Из Карпина тренер никакой,вот и перетащит Альбу к себе. Жаль Ростов,толковый тренер уйдёт спасать физрука.
11.11.2025
Александр Солодовников
Кирдык пропал Ростов растащут по кусочкам...
11.11.2025
fatka
Может еще ключи от квартиры где деньги лежат(Остап Бендер)!
11.11.2025
инок
"Я нашу сборную тренирую, а Динамо это так для души, туда и нужен Альба" - Сказал Карпин.
11.11.2025
Opilki
А при чем здесь Армавир? Это Краснодарский край вообще-то.
11.11.2025
Opilki
Может и жену его пусть в штаб зачислят, менеджером.
11.11.2025
Skorz.
Валера конечно юморист !))) Не плохо бы знать , а сам Валера , при схожих обстоятельствах , пойдет вместе со своей свитой в штаб /к примеру/ Талалаева ?)))
11.11.2025
ksn
Карпину бы за свое место придержаться)) думаю, если б не ситуация на Уркаине , то Валера вернулся бы в Армавир)
11.11.2025
Горын
Тем более Ростов, в таблице, повыше ДНища.
11.11.2025
А где Субулька?
Валера, скорее всего, это Альба пригласит тебя в тренерский штаб Ростова.
11.11.2025