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Карпин заявил, что игра со «Спартаком» была равной

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ (0:3).

— По статистике игра была почти равной. Почему же на табло 0:3?

— Наверное, согласен по поводу равной игры. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. Нас за наши ошибки наказали, а мы — нет.

— Опишите игру одним словом.

— Одним словом труно описать. До 30-й минуты мы лучше даже играли, наверное. Но за такие привозы, конечно наказывают. Как было с первым голом.

— Не первый гол команда пропускает после неудачного розыгрыша от ворот...

— Третий. Мы пропускаем третий за 2,5 года. Это много? А когда выбивают сразу вперед — и тут же атака идет, так лучше?

— Не было ли мысли отступить от своей тактики?

— Были заготовки играть длиннее, чередовать варианты розыгрыша.

— Можете понятным языком объяснить идею сыграть в 5 защитников?

— Когда вы видели пять? Когда мяч на нашей половине — было 5, когда мы атаковали — было 3. Это было нужно для прессинга.

— Вы контролируете команду? После игры с «Акроном» вы сказали, что поймете это по реакции на поражение.

— Судя по игре, да. Я вижу, как и во что играет команда.

— Насколько «Ростов» на сегодня готов вмешаться в борьбу за тройку РПЛ?

— Когда я в начале сезона говорю, что наша задача — набрать 33 очка и обезопасить себя от стыков, многие начинают улыбаться, мол, Карпин, как всегда, хрень говорит. Но я так говорю как раз потому, что знаю эту команду.

«Ростов» после 11 матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Валерий Карпин
ФК Ростов

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