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Сегодня, 22:29

Карпин заявил, что в Оренбурге многие команды проваливают первый тайм

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Какие впечатления после игры? Как обычно. Разные. Здесь, мне кажется, многие команды проваливают первый тайм. Возьмите статистику. Обычно, к 30-й минуте «Оренбург» уже ведет 2:0. Дело не в размерах поля, а в привыкании к нему. Вы можете такое поле у нас сделать? Тут хозяева уже привыкли к отскоку мяча, ко всему. Сколько команд выиграли тут? Только «Крылья Советов». Кого из «Ростова» выделил бы? Всех», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

«Ростов» с 45 очками оторвался от «Спартака» (42) в турнирной таблице РПЛ и занимает второе место. «Оренбург» с 33 очками закрепился на 8-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет «Зенит» 16 апреля. «Оренбург» дома сыграет с «Локомотивом» 16-го числа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-v-orenburge-mnogie-komandy-provalivayut-pervy-j-tajm/
Валерий Карпин
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