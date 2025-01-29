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Сегодня, 23:27

Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова»

Камила Абдурахманова
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что может уйти из клуба в любое время.

Карпин говорит, что в жизни все возможно, и не исключает, что пауза в работе может наступить уже завтра.

Как сообщает matchtv.ru, Карпин признался, что говорил правду на пресс-конференциях, когда заявлял, что устал. Он обсуждал свое состояние с женой и подчеркнул, что не обманывал. Карпин повторил, что ему нужна пауза, но не смог точно сказать, когда она наступит: в конце сезона или через неделю, месяц или даже завтра.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России с 26 очками. Команда Валерия Карпина на 13 очков отстает от лидирующего «Краснодара». Специалист работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в клуб в 2022 году. 55-летний наставник с 2021 года возглавляет сборную России.

Источник: Матч ТВ
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Валерий Карпин
ФК Ростов
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