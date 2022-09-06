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6 сентября, 00:26

Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 8-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0) жестко отреагировал на слова фотографа «Торпедо», когда тот сказал, что ростовчане одержали победу за счет судей.

До этого главного тренера «Ростова» спросили, есть ли у него удовлетворение от победы.

Журналист: Честно скажите, есть ли удовлетворение от такой победы, которая добывается таким своеобразным способом?

Фотограф: За счет судей.

Журналист: Я этого не говорил.

Фотограф: Добавьте.

Карпин: Это кто? Представьтесь.

Фотограф: Какая разница?

Карпин: Большая.

Фотограф: От футбольного клуба «Торпедо» фотограф.

Карпин: А что здесь делаете?

Фотограф: Пресс-конференцию послушать пришел.

Карпин: Послушать? Ну послушайте. Если вы фотограф, вы фотографируете. Фотографируйте и молчите.

Ростовчане вырвали победу, реализовав пенальти в компенсированное время. Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин дважды отбивал удар, но главный арбитр встречи Ян Борбровский дважды требовал перебить.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми турах. «Торпедо» с одним очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 11 сентября на своем поле примет «Спартак». «Торпедо» в этот же день проведет гостевой матч против «Урала».

Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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