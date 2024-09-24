Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Источник: Пьянич подпишет 2-летний контракт с ЦСКА, медосмотр — 25 сентября

Руслан Минаев
Миралем Пьянич во время выступлений за «Барселону».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

ЦСКА договорился о подписании контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Хавбек подпишет соглашение по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год плюс бонусы. Продление контракта возможно по желанию клуба, активация предусмотрена до мая 2025-го.

34-летний босниец за карьеру играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне он выступал за эмиратский клуб «Аль-Шарджа», за который провел 61 матч, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Болельщики «Черноморца» во время матча кричали «бандеровцы» в адрес львовских «Карпат»
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Русская легкоатлетка Энгквист-Нарожиленко в третий раз заболела раком
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Защитник «Химок» Ориньо: «Мы недобрали очень много очков»
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя