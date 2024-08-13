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Сегодня, 03:47

Карпукас отреагировал на замедление Youtube в России

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал замедление Youtube в России.

«У меня никаких проблем с ютубом не было — он нормально работал. А про его блокировку, то у нас сейчас такая жизнь. Приходят какие-то изменения, к которым надо подстраиваться. Какое бы мое мнение ни было, если я не смогу подстраиваться, то просто не смогу пользоваться этими ресурсами. А так вообще все равно, правильное решение закрыть ютуб или нет», — приводит слова Карпукаса Sport24.

В текущем сезоне 4 матча и отметился желтой карточкой.

Источник: Sport24
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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