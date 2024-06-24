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Карпукас — о сборах «Локомотива»: «Надеюсь, что самое тяжелое уже прошло»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности к сборам железнодорожников.

«Физически успел отдохнуть, но больше — морально. Готовность к сборам? Надеюсь, что самое тяжелое уже прошло и мы подъедем уже к другому периоду. В сборной тоже были нелегкие тренировки», — сказал Карпукас «СЭ».

В пятницу, 21 июня, «Локомотив» начал первый предсезонный сбор, который будет проходить в Баковке до 30 июня. 24 июня в расположение железнодорожников вернулись игроки, которые были вызваны в национальные команды.

На первом сборе у «Локомотива» запланированы два товарищеских матча: против «Арсенала» (26 июня) и «Родины» (30 июня).

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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