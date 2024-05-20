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Сегодня, 13:06

Карпукас поделился мнением о своем будущем

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о будущем и об интересе со стороны европейских клубов.

— Где начнете следующий сезон?

— Наверное, здесь же, в «Локомотиве».

— К вам нет интереса из Европы?

— Подскажите, кому я интересен? Я не знаю. Я думаю, вы больше знаете, чем я, — сказал Карпукас Metaratings.ru.

Карпукас — воспитанник «Локомотива». За главную команду он сыграл 70 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/karpukas-navernoe-sleduyushii-sezon-nachnu-v-lokomotive-komu-ya-interesen-v-evrope-364761/
ФК Локомотив (Москва)
Антон Карпук
0
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