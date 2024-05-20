Карпукас поделился мнением о своем будущем

Сегодня, 13:06
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о будущем и об интересе со стороны европейских клубов.
— Где начнете следующий сезон?
— Наверное, здесь же, в «Локомотиве».
— К вам нет интереса из Европы?
— Подскажите, кому я интересен? Я не знаю. Я думаю, вы больше знаете, чем я, — сказал Карпукас Metaratings.ru.
Карпукас — воспитанник «Локомотива». За главную команду он сыграл 70 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.