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Карпукас: «Есть расстройство, что «Локомотив» не дотянул до медалей, но последние полтора года мы идем вверх»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас подвел итоги сезона-2023/24 для своей команды.

«Есть, конечно, расстройство, что не дотянули до медалей. Но, учитывая то, что было в прошлом сезоне, прогресс очевиден. И надо от него отталкиваться, чтобы в следующем было еще лучше. В последние полтора года мы двигаемся вверх. Уже в весенней части позапрошлого чемпионата поднялись на восьмое место, в прошедшем сезоне РПЛ стали четвертыми. Есть прогресс, но всегда хочется большего. Так что теперь стремимся к тому, чтобы дальше выступать еще лучше, показывать еще более успешные результаты», — приводят «Известия» слова Карпукаса.

«Локомотив» занял четвертое место в таблице чемпионата России-2023/24 с 53 очками в 30 матчах.

Источник: Известия
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