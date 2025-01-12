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Сегодня, 15:15

Карпукас — о концерте Eminem: «Хочу съездить еще раз!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился впечатлениями от концерта рэпера Eminem в Бахрейне.

«Жалко, что я весь концерт снимал на телефон. Это была моя ошибка. Хочу съездить еще раз на концерт Eminem, но не доставать телефон! Снял почти все песни, но не хватило мне присутствия там. Пересматриваю их постоянно. Атмосфера? Там было много русскоговорящих», — сказал Карпукас.

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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