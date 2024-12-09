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Артем Карпукас: «Игра с «Краснодаром» — одна из самых приятных, получаешь удовольствие от атмосферы»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что не считает игру с «Краснодаром» (0:0) в 18-м туре РПЛ самой эмоциональной.

«Давно ли у меня были такие эмоциональные игры, как с «Краснодаром»? С «Зенитом» и «Спартаком» были достаточно эмоциональные встречи, много болельщиков. Спасибо им, что приходят. Нельзя сказать, что в Краснодаре была какая-то самая эмоциональная игра. Одна из тех, в которых приятно участвовать и в которых получаешь удовольствие от атмосферы», — сказал Карпукас «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает пятое место, имея в активе 35 очков. Лидером чемпионата России стал «Краснодар», набравший 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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