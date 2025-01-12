Карпукас: «Соскучился по футболу, долго был за границей»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о своей подготовке к зимним сборам.

«Готовность к сборам? Если честно, в воздухе уже витает. Соскучился по футболу. Долго был за границей, там скучал. На первом сборе с утра вообще не будет футбола. Может, вечером дадут мяч», — сказал Карпукас.

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.