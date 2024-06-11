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Сегодня, 07:17

Карпукас о возможном уходе Антона Миранчука из «Локомотива»: «Это было бы ударом для любого клуба»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Артема Карпукас рассказал, как уход хавбека Антона Миранчука может сказаться на команде.

«Часто общаемся с ним насчет всего этого, насчет этой ситуации. Я у него много чего спрашиваю и интересуюсь. Потому что для меня это большой игрок и большой человек. Сильно ли ослабнет «Локомотив» после ухода Рифата Жемалетдинова и в случае ухода Миранчука? Я думаю, когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба», — приводят «Известия» слова Карпукаса.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 28-летний россиянин забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года.

Источник: Известия
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